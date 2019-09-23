Neslican Tay’a son görev

Üç kez kanseri yenmeyi başaran ve bu sırada sol bacağını da kaybetmek zorunda kalan Neslican Tay, bu hastalığa karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanmayı başarmıştı.

Ancak ne yazık ki 3 gün önce hayatını kaybeden Tay, dün memleketi Rize’de son yolculuğuna uğurlandı. Aynı zamanda Fenerbahçeli olan 21 yaşındaki genç kızın cenazesine ailesinin yanı sıra arkadaşları, sevenleri ve siyasiler katıldı.

Tabutu başında helallik alınan ve dua edilen Tay, kılınan cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında, daha önce kesilen sol bacağının gömüldüğü mezarda toprağa verildi.