Neslican Tay, Fenerbahçe-Ankaragücü maçında da unutulmadı

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan ve önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Neslican Tay, Fenerbahçe-Ankaragücü karşılaşmasında da unutulmadı. Ölümüyle milyonları yasa boğan Neslican, geçtiğimiz hafta yoğun bakıma alınmış ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle kontrol altında tutuluyordu. Zorluklarla dolu hayatı hayatı boyunca kanser belasını 3 kez yenmeyi başaran 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Neslican, gösterdiği azim ve kararlılıkla milyonların sevgisini kazanmıştı.

Herkes çok üzüldü

Ölüm haberiyle herkesi yasa boğan Neslican için futbolcular, “Mücadelen çok güzeldi Neslican” yazılı pankartla sahaya çıkarken, Okul Açık Tribünü’ne açılan pankartta ise “Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin.. Mekanın cennet olsun Neslican... 1998- ?” yazıyordu. Onun için tribünlerde ayrıca, “Neslican Ölmedi, Kalbimizde Yaşıyor” şeklinde tezahüratlarda bulunuldu.

Tribünlerden tam destek

Önümüzdeki hafta Galatasaray’la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe’de taraftarlar, Ankaragücü karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Neslican’ın unutulmadığı, pankartlarla anıldığı Kadıköy’de tribünlerin hemen hemen büyük bir kısmını dolduran Sarı-Lacivertliiler, 90 dakika boyunca susmazken, yaptıkları tezahüratlarla takımlarının maçı kazanmasında 12. Adam rolünü başarıyla yerine getirdiler. Atılan her gol sonrasında büyük sevinç yaşayan 37.385 seyirci, maç sonunda ise takımı alkışlarla tebrik etti.

Kulüplerden mesaj yağmuru

Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’la birlikte diğer kulüplerimiz de Neslican Tay için mesajlar paylaştı. Beşiktaş, “Mücadelen, umudun ve o güzel gülüşün hiç unutulmayacak... Huzur içinde uyu”, Galatasaray, “Kendisi gibi kanserle mücadele edenlere cesaret veren, tüm yaşadıklarına rağmen güler yüzüyle neşe saçan Neslican Tay’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Azmin geri kalanlara umut olacak Neslican, huzur içinde uyu” ve Trabzon da “Verdiğin mücadele cesaretimiz, yaşama sevincin rehberimiz olacak. Huzurla uyu” ifadelerini kullandı.