Nergiz Altıntaş ve Merve Cansu Demir, 2020 Tokyo biletini kaptı!

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lasko kentinde düzenlenen turnuvada Nergiz Altıntaş tek kadınlar klas 3 kategorisi finalinde Japonya’dan Yukimi Chada’yı 3-1, Merve Cansu Demir ise tek kadınlar klas 10 kategorisi finalinde Romanyalı Iona Monica Tepelea’yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı elde etti.

Bu sonucun ardından 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’nin kota sayısı 38’e yükseldi.



