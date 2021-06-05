Nergiz Altıntaş ve Merve Cansu Demir, 2020 Tokyo biletini kaptı!
Slovenya’da devam eden Para Masa Tenisi Dünya Elemeleri’nde milli sporcular Nergiz Altıntaş ile Merve Cansu Demir altın madalya kazandı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı elde ettiler.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lasko kentinde düzenlenen turnuvada Nergiz Altıntaş tek kadınlar klas 3 kategorisi finalinde Japonya’dan Yukimi Chada’yı 3-1, Merve Cansu Demir ise tek kadınlar klas 10 kategorisi finalinde Romanyalı Iona Monica Tepelea’yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı elde etti.
Bu sonucun ardından 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’nin kota sayısı 38’e yükseldi.