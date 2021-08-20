Nergis Altıntaş’tan 'olimpiyatlar bitmedi' uyarısı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek milli masa tenisçi Nergis Altıntaş, olimpiyatların bittiği gibi bir algı oluştuğuna dikkati çekerek, "Olimpiyatlar bitmedi, paralimpik oyunları var." uyarısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları’nda milli formayla mücadele edecek Nergis Altıntaş, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Paralimpik oyunlarının, olimpiyat oyunlarının gölgesinde kaldığını düşünüyorum." ifadesini kullanan milli sporcu, "Umarım bu değişir. Olimpiyatlardan sonra birçok reklamda ’Olimpiyatlar bitti’ denildi. Olimpiyatlar bitmedi, paralimpik oyunları var. Ülkemizde ne yazık ki tek bir çatı olduğu düşünülüyor ama engelli olimpiyatları, paralimpik oyunları olarak geçiyor." diye konuştu.

Paralimpik Oyunları’nın ertelenmesinin dezavantajlarını yaşadıklarına vurgu yapan Nergis Altıntaş, "Çünkü diğer organizasyonlar da iptal edildi. Bu süreç bizi zorlayacak. Bunun dışında çok sağlam antrenmanlar yaptık. Çok güzel hazırlandık. Dezavantajımızı avantaja dönüştüreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bayrak taşımanın sorumluluğu var"

Nergis Altıntaş, milli formayı giymenin önemine dikkati çekerek, "Her şeyden önce bayrak taşıyorum, bunun sorumluluğu var." dedi.

Oyunlarda madalya kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yapacağını aktaran milli masa tenisçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sorumluluk üzerimde stres oluşturmuyor değil ama ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim, elimden gelen her şeyi yapacağım. Örnek olabilmek, başkalarının hayatına dokunabilmek, yapabildiğini göstermek bambaşka bir duygu. Paralimpik Oyunları’nda hedefim altın madalya. Olimpiyatlara gidebilmek her sporcunun hayali. Benim de hayalim gerçek oldu ama bunu madalyayla süslemek istiyorum."