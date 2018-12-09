Neresinden bakarsan bak! Tarihi bir maç...

Fenerbahçe, geçen sezon 3 maçta da yenildiği Akhisar’a konuk oluyor. Bu karşılaşma her anlamda tarihi bir önem taşıyor. Kanarya, kazanırsa derin bir nefes alacak; mağlubiyet halinde ise ilk kez 15. haftayı düşme hattında tamamlayacak. İşte kritik 90 dakika öncesi dikkat çeken ayrıntılar...

Kanarya, ilk 14 hafta itibariyle lig tarihinin kendi adına en kötüsü.

2 puanlı sistemde bile 14 puandan az topladığı sadece 1 sezon var, onda da 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Bu hafta yenilirse; 15 maçta 14 puan topladığı bir sezon 2 puanlı sistemde dahi yok. Bir ilki başaracak!

Galip gelemezse; 1959’dan bu yana ilk 15 haftayı ilk kez düşme hattında tamamlayacak!

Üstelik de rakip, geçen sezon 3 farklı şehirde de yenildiği, Akhisar...

Maç öncesi istatistikler

Fenerbahçe ile Akhisar’ın bundan önce karşılaştığı 13 maçta birbirlerine karşı üstünlüğü yok. 6’şar galibiyet ve 1 beraberlik var.

Sarı- Lacivertliler, ligde oynadığı son 9 maçın sadece birinden galibiyet ile ayrılabildi.

Akhisar, taraftarı önünde çıktığı son 10 maçta da rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, dış sahadaki maçlarda ciddi sorun yaşıyor. Sarı-Lacivertliler’in toplamda 4 golü var.

Akhisar’ın resmi maçlardaki en skorer iki futbolcusu Manu (4) ile Seleznov (4) bugün yoklar.

Slimani, 1 Eylül’deki Kayserispor mücadelesinden bu yana ligde gol sevinci yaşayamıyor.

Fenerbahçe’nin kalecisi Harun, son 23 penaltının 10’unu kurtardı ve bu alanda ligin en başarılısı.

Akhisarspor ile Fenerbahçe’nin 14 haftalık lig periyodunda aldığı galibiyet sayıları eşit: 3.

ASLIHAN ÇİL - FANATİK ÖZEL