Neredesin Yusuf Yazıcı! Adeta yokları oynadı

Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor , sezon başında Lille'den kiralık olarak kadrosuna Yusuf Yazıcı'yı kattı. 25 yaşındaki milli futbolcu, bordo mavililere büyük bir gelir kazandırarak bonuslar + 16.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız ekibinin yolunu tutmuştu. Orada ilk sezonda beklentileri karşılayamasa da ikinci sezonda fırtına gibi esen Yusuf, 42 maçta 14 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Geçen sezonun devre arasında Rus ekibi CSKA Moskova'nın yolunu tutan milli futbolcu 12 maçta 8 gol 2 asistle oynayarak göz doldurmuştu.





BEKLENTİLERİN UZAĞINDA

Sezon başında bordo mavililere kiralanan Yusuf, beklentileri karşılayamadı. Sabah'ta yer alan haberde, Karadeniz ekibindeki ikinci döneminde lig ve Avrupa'da 9 maçta toplam 321 dakika süre alabilen tecrübeli orta saha, gol veya asist katkısı yapamadı. Trabzonspor'da sakatlık yaşayan ve cezalı duruma düşen, son maçlarda da teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadroda tercih edilmeyen 25 yaşındaki 10 numara, formsuzluğu nedeniyle de eleştirilerin hedefinde.

100 MAÇTA 22 DEFA AĞLARI SARSTI

Trabzonspor'daki ilk döneminde toplam 100 resmi karşılaşmaya çıkan Yusuf Yazıcı, 7 bin 498 dakika forma giyerken, 22 gol atmayı başarmıştı.



