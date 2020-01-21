Neredesin kral? Burak Yılmaz...

Kara Kartal’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, bu sezon beklenen form grafiğini bir türlü sergileyemedi. Siyah- Beyazlılar’ın yeni sezon kampında sakatlanması sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Burak, bundan dolayı formasına, 5. haftadaki Başakşehir mücadelesiyle geri dönebilmişti. Sezonun ilk yarısında sadece 11 karşılaşmada görev yapabilen tecrübeli futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik görüntü sergilemişti. Deneyimli isim, iyi geçirdiği ara dönem kampında eksiğini kapatmış ve Sivasspor karşılaşması öncesindeki takım çalışmalarında ortaya koyduğu futbolla alkış toplamıştı. Kara Kartal’ın önceki akşam Sivasspor’la oynadığı maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika süre alan Burak, takımına skor katkısı yapamadı. Kral lakaplı futbolcu, bu görüntüsüyle taraftarını üzdü.

Teknik ekip, harekete geçti

Burak Yılmaz, geçen sezonun ara transfer döneminde katıldığı Siyah-Beyazlılar’da 15 karşılaşmada görev yapmıştı. Yıldız futbolcu, 11 gol ve 1 asistlik performans sergileyip yıldızını parlatmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da oyuncusunun form grafiğini yükseltmek için büyük çaba sarf ettiği belirtildi.

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