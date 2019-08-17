Neredesin Falcao!

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezona Jean Michael Seri, Steve Nzonzi, Ryan Babel ve Emre Mor gibi transferleri ile oldukça iddialı girdi. Ancak Aslan’ın tek düşüncesi forvet transferiydi. Mbaye Diagne’nin gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar da Monaco’nun yıldızı Radamel Falcao’yu dört gözle bekliyordu. Bu transfer henüz resmileşmezken, Diagne de Denizli karşısında ilk 11’de sahaya çıktı.

Çok net kaçırdı!

Kritik maçta Cim Bom’un gol umudu olan Senegalli golcü, henüz 2. dakikada saç baş yoldurttu! Jimmy’nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan 27 yaşındaki forvet, topu kaleci Stachowiak’a nişanlandı. Sahada kaldığı 72 dakika boyunca Yeşil-Siyahlı savunmacılar arasında kaybolan ve etkisiz kalan tecrübeli oyuncu, adeta yokları oynadı. Diagne’nin bu performansı sonrasında bir forvet transferinin şart olduğu gözlemlendi.

En kötüsü Diagne

Senegalli oyuncu, Denizli karşısında o kadar etkisiz kaldı ki, ilk devrede topla buluşmakta zorlandı. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 9 isabetli pas atarken, Diagne sadece 6 kez pasında adresi buldu ve bu alanda sahanın en kötü ismi oldu.