Neredesin Burak Yılmaz!

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmana sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz da katıldı. Oğuzhan Özyakup’un da yer aldığı idmanda yarım sahada çift kale maç oynandı.

DÖRT MAÇTA YEDİ GOL

Siyah-beyazlıların siyah tablosunda savunması var... Beşiktaş defansı dört maçta kalesinde yedi gol gördü. Ki, Gazişehir Gaziantep maçında kalede üç gol görülmesine rağmen bir o kadar da net pozisyon verilmesi dikkat çekti. Aynı Beşiktaş Şenol Güneş döneminin ilk üç sezonunda ligin en az gol yiyen ve pozisyon veren takımlarından biriydi. ( Türkiye Gazetesi)