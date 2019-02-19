Neredesin Aatif?

Fenerbahçe'de geçen sezon en çok tartışılan konu olan Aatif-Valbuena polemiği, Faslı oyuncunun Ç.Rize'ye gitmesinin ardından daha ironik bir hal aldı! Geçen sezon 18 maça 11'de başlayan Aatif, 15 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet görmüştü. Sezonun ilk yarısını F.Bahçe'de kadro dışı olarak tamamlayan Faslı oyuncu, Rize'de 11'de çıktığı 4 maçta aldığı 3 galibiyet 1 beraberlik ile 'kazanan' oyuncu özelliğini sürdürüyor! Geçtiğimiz yıl kulübede olduğu için teknik direktör Aykut Kocaman'ın büyük eleştiriler almasına neden olan Valbuena ise 11'de başladığı 16 maçta 6 galibiyet 7 beraberlik 3 mağlubiyet görmüştü.

VALBUENA HİÇ DEĞİŞMEDİ!

Kocaman ve Aatif gitti, ancak Valbuena'nın performansında değişen bir şey olmadı. Fransız oyuncu bu sezon 22 lig maçında 7 kez 11'de başlayabildi. Bu 7 maçta F.Bahçe sadece 1 kez kazandı, 4 maç berabere bitti, sarı-lacivertliler 2 kez yenildi.

(Sabah)