Nereden nereye Ronaldinho!

FIFA tarafından iki kez (2004 ve 2005), France Fotball Dergisi tarafından da 1 kez (2005 Ballon d’Or) dünyanın en iyi futbolcusu ödüllerine layık görülen Ronaldinho (39), geçtiğimiz günlerde Paraguay’da abisi Roberto de Assis Moreira ile birlikte ülkeye sahte pasaportla giriş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Sorgusu tamamlanan Sambacı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve 6 ay hapis cezası aldı. Yurt dışına kaçma ihtimalleri sebebiyle beraat talepi reddedilen bir dönemin efsane oyuncusunun, cezaevindeki ilk gününden çekilen fotoğrafı, sosyal medyaya yansıdı.

Bu görüntü, Sambacı’nın hayranlarını bir hayli üzdü.