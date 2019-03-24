Nereden nereye! Merih etkisi...

Önce Portekiz’in altyapısıyla ünlü ve köklü kulübü Sporting’e transfer edilen yıldız oyuncu, daha sonra önce Alanyaspor’a kiralanıp başarılı oldu, ay-yıldızlı formayı kaptı. Ardından da devre arasında İtalya’nın Sassuolo takımına 6.3 milyon euro bonservisle transfer oldu.

Sadece 2.5 yıllık süreçte bedava bir transfer iken önce Sporting forması giydi, ardından A Milli Takım’a gitti ve daha sonra 6.3 milyon euroya Avrupa’nın ünlü ligi Serie A’ya adım attı. Bu kısa süre içerisinde Merih’in bu yükselişinin aksine Fenerbahçe’de savunma hattı sürekli değişti.

Hem Merih’in yer aldığı 2014 yılından itibaren hem de ayrıldığı 2016 yılından sonra bugüne kadar Fenerbahçe’de 16 farklı savunmacı görev aldı. 2014-15 sezonundan itibaren; Serdar Kesimal, Egemen Korkmaz, Yobo, Bruno Alves, Michal Kadlec, Bekir İrtegün, Hakan Çinemre, Yiğithan Güveli, Abdoulaye Ba, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Luis Neto, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz oynadı.

Merih’in ayrıldığı 2.5 yıllık süreçte ise her sezon Fenerbahçe savunma hattı değişti. 2016-17 sezonunda Kjaer, Skrtel, Neustadter ve Yiğithan oynadı. 2017-18 sezonunda Neto eklendi. 2018-19 sezonunda da Serdar Aziz, Sadık ve Diego Reyes transfer edildi. Fenerbahçe bu süreçte hiç şampiyon olamadı.

Sarı-lacivertliler savunma hattına yaklaşık 20 milyon euro harcadı.

(Milliyet)