Nereden nereye! Beşiktaş son sırada!

Feda sezonuyla başlayan Beşiktaş’ın yükselişi, şampiyonlukların peş peşe gelmesiyle tam bir ‘Peri masalına’ dönüşmüştü. Borsaya kote olan spor şirketleri arasında üçüncü, 3 büyükler arasında ise genellikle sonuncu sırada yer alan Kartal bu performansıyla uçuşa geçerek, zirveye yerleşti. 17 Şubat 2016’da ilk kez piyasa değeri 1 milyar 75 milyon TL’ye ulaşan BJKAS hisseleri, 1 milyar 68 milyon TL’lik değeri olan Fenerbahçe’yi geride bıraktı. Beşiktaş’ın bundan sonra da yükselişi sürdü ve 11 Nisan 2016’da zirveye ulaştı. Kartal bu dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın toplam değerine yaklaştı.

İKİ EZELİ RAKİBİNDEN DE DEĞERLİ

Ancak bu dönemden sonra büyük bir düşüş yaşamaya başlayan Beşiktaş, gelinen noktada yeniden borsanın 3 büyükler içinde en az değere sahip şirketi durumuna geldi. Son sırada yer alan Galatasaray ise zirveye tırmanmayı başardı. 17 Şubat 2016’da 368 milyon TL’lik piyasa değeriyle yatırımcısına adeta azap çektiren Galatasaray, şimdi 734 milyon TL’yi bulan değeriyle iki ezeli rakibini de geride bırakmayı başardı. F.Bahçe ise değer kaybetmesine rağmen ikinci sıradaki yerini korumayı başardı.

TAKIM DEĞERİNDEN BİLE DÜŞÜK

Şu an gelinen noktada Beşiktaş 381 milyon TL’lik piyasa değeriyle 231 milyon TL’lik Trabzonspor’un hemen üzerinde yer alırken, dolar bazında 70 milyon dolarlık değerle 77.18 milyon euroluk takım değerinin bile altına geldi. Florya ve Riva arazilerini satan Sarı-Kırmızılılar, öz sermaye bakımından da büyüklerin en iyisi. Beşiktaş bu açıdan da geriledi. 2018’in 6 aylık bilançolarına göre hazırlanan mali tablo, kulüplerin ciddi ekonomik önlemlere ihtiyacı olduğunu da gözler önüne seriliyor.

Kaynak: Akşam