Nenad Markovic: Önemli bir galibiyet aldık

Nenad Markovic: Önemli bir galibiyet aldıkTahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 92-86 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, Bahçeşehir Koleji karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

İyi savunma yaptıklarını kaydeden Markovic, "Savunmada çok iyi başladık. Topu iyi çevirip, boş atışları değerlendirdik. Karşılaşma kontrolümüz altında geçti. Sıralamada dördüncülük açısında önemli bir galibiyet aldık. 86 sayı yememiz bizim için kabul edilemez ama rakibimiz zor şutları sayıya çevirdi." değerlendirmesinde bulundu.

AA