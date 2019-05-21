Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, Galatasaray Doğa Sigorta’nın kendilerinden daha iyi oynadığını dile getirdi.

Sözlerine Galatasaray’ı tebrik ederek başlayan Markovic, "Maçın başından itibaren bizden daha iyi basketbol oynadılar. Bugün Galatasaray, bizi sistemimizin dışına itti. Hücumda topu iyi paylaşıp, bizim iyi paylaşmamıza izin vermediler. Bu kadar kötü hücum ederken Galatasaray Doğa Sigorta’ya karşı kazanmak çok zor. Özellikle ilk periyotta iki faul yaptık. Ne kadar yumuşak oynadığımızın göstergesi." diye konuştu.

Galatasaray Doğa Sigorta ile 25 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep’te yapacakları play-off çeyrek final serisi ikinci maçıyla ilgili Markovic, şunları kaydetti:

"Galatasaray Doğa Sigorta’yı yenmek istiyorsanız bütün sezon olduğu gibi iyi savunma yapıp, daha iyi hücum etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki maç bütün sezon oynadığımız basketbolu oynayıp, Galatasaray Doğa Sigorta’yı yenmek istiyoruz."