Nenad Markovic: "Maç boyunca oyunu biz kontrol ettik"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında konuk ettiği Türk Telekom’u 85-79 yenen Gaziantep Basketbol’un başantrenörü Nenad Markovic, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

02 Mart 2019, Cumartesi 21:42
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Nenad Markovic: 'Maç boyunca oyunu biz kontrol ettik'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında konuk ettiği Türk Telekom’u 85-79 yenen Gaziantep Basketbol’un başantrenörü Nenad Markovic, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncularını tebrik etti.

Oyuncularının çok iyi maç çıkardıklarını ifade eden Markovic, şunları kaydetti:

"Özellikle savunmada maç boyunca çok konsantrasyon sağladık. Maçın genelinde topu, savunmaya rağmen çok iyi çevirdiğimizi düşünüyorum. Ancak onlara geri dönme şansı verdik. Özellikle 17 sayı öne geçtiğimizde yapmamız gereken maçı bitirmekti ama biz orada maçın genelinde yapmamız gerekenleri yapmayıp onların geri dönmesine izin verdik. İstatistiğin de bize gösterdiği, maçın 39 dakikası öndeydik. Maç boyunca oyunu biz kontrol ettik. Yine oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, ribaunt, savunma ve hücum kısmında hep kontrolü elimizde tuttuk."

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