Nenad Markovic: 'İlk maçta ve bu maçta kötü basketbol oynadık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta'ya deplasmanda 89-77 mağlup olarak elenen Gaziantep Basketbol'da başantrenör Nenad Markovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Galatasaray Doğa Sigorta ve başantrenör Ertuğrul Erdoğan’ı tebrik ederek başlayan Markovic, "Çok iyi bir sezon geçirdiler. Umarım bundan sonra da çok başarılı olurlar. İlk maçta ve bu maçta kötü basketbol oynadık. Bütün sezon sergilediğimiz basketboldan farklı oynadık. Bütün sezona baktığımızda, mutsuz olduğumuzu söyleyemem. Her zaman savaştık ve takımı buraya getirdik. Takımımla gurur duyuyorum. Sezon öncesinde kimse bizim takımızdan böyle bir başarı beklemiyordu. Bu başarı bütün kulübündür." şeklinde konuştu.