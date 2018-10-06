Nenad Markovic: Herkes sahada elinden geleni yaptı

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, Darüşşafaka Tekfen'i 63-62 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam şöyle konuştu:

"Maç boyunca kazanmayı hak eden takım gibi oynadık. Ama Daçka da kazansa adil olurdu. Hücum yönünden çok iyi bir oyun oynamadık ama önemli olan kazanmaktı. Bugünkü maçta gördüğünüz Gaziantep sezon başından bu yana bu pozitif enerjiyle oynadığı için kazandık. Herkes sahada elinden geleni yaptı, prensiplere uydu ve kazandık. Son 10 günde yaşadığımız sakatlıklar antrenman tempomuzu düşürdü, bazı oyuncularımızın bu nedenle katkıları bugün düştü. Bundan sonraki maçlara buradaki enerjiyi yansıtıp sonraki maçları kazanmayı umuyoruz."