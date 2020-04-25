Süper Lig'de 6 yıllık şampiyonluk hasretine son verme parolasıyla sezona hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ikinci yarıda aldığı üst üste sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal iler yollarını ayırmıştı. Yanal'ın ayrılmasının ardından kısa bir süreliğine takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı. Bu süreçte sarı-lacivertliler, teknik direktör arayışlarını başlatarak ideal isimleri masaya yatırdı.

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hoca arayışını hızlandıran Sarı Kanaryalar için son iddia ise Hırvatistan'dan geldi. Süper Lig devinin, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör Nenad Bjelica ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Başarılı olmasına rağmen Zagreb ile yollarını ayıran Bjelica, Fenerbahçe'yi ima eden açıklamalar yaptı.

Takvim'in haberine göre; Başkan Ali Koç'un bizzat ilgilendiği isimler arasında olduğu dile getirilen Hırvat teknik adam, ülkesinde basına geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birçok kulüpten teklif aldım. Başta reddettim. Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa'nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp"

Bu açıklamanının ardından "48 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'ye mi gidiyor?" diye yorumlandı. Hırvatistan basını, Nenad Bjelica'nın açıklamaları sonrası başarılı çalıştırıcının Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin daha güçlü olduğu yönünde yorumlar yapmaya başladı.

Kanarya'nın ilgilendiği 48 yaşındaki teknik adam kariyerinde toplam 371 resmi müsabakaya çıktı. Bu dönemde Nenad Bjelica, 182 galibiyet, 93 beraberlik ve 96 mağlubiyet elde etti. Nenad Bjelica, son takımı Dinamo Zagreb'i 2017-18 ve 2018-19'da şampiyonluğa ulaştırmıştı.



