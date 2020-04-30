Nenad Bjelica - Fenerbahçe görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları tam hız devam ederken yönetim bir isimde karar kıldı. Sarı-lacivertli yöneticilerle görüşen Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica, Fenerbahçe’nin büyüklüğünü bildiğini belirterek yeşil ışık yaktı. Fenerbahçe ile Bjelica arasında yaşanan görüşmenin de detayları ortaya çıktı.
Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile temaslarını sıklaştırdı. 48 yaşındaki çalıştırıcıyla görüntülü konuşan sarılacivertli yönetim, kendisinin beklentilerini sordu. Bjelica'dan istenilenlerin de iletildiği görüşmede tecrübeli teknik direktörün oldukça memnun olduğu ve Fenerbahçe'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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Yönetim corona virüs salgınının ardından yüz yüze görüşme yapmak için Bjelica'dan söz aldı. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğini ileten Bjelica, kendisine gösterilen ilgi için de teşekkür etti. Hırvatistan Ligi'nde Dinamo Zagreb'le son iki sezonu şampiyon tamamlayan Bjelica, bu sezon da lider durumdaydı.
Sabah