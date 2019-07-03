Nemanja Andjusic, İstanbul’da!

Karadeniz ekibinin bir süredir transfer listesinde yer alan Nemanja Andjusic konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bosna Ligi’nde Mladost Doboj-Kakanj forması giyen 22 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşan Bordo-Mavili yönetim, genç oyuncuyu İstanbul’a getirdi.

Kakanj’la bonservis konusunda el sıkışan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Boşnak oyuncuyla da son pazarlıklarını İstanbul’da yapacak.

Kesin gözüyle bakılıyor

Görüşmelerde artık son aşamaya gelen Trabzonspor yönetimi, en kısa zamanda transferi bitirmeyi ve Andjusic ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalamayı hedefliyor. Kanatlarda ve forvet arkasında görev yapan başarılı oyuncunun transferine artık kesin gözüyle bakılıyor.