Neman Grodno - Rukh Brest maç sonucu: 2-4

Belarus Premier Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 8. hafta maçında Neman Grodno, Rukh Brest'i konuk etti. Geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Neman, 8 puanla 14. sırada yer aldı. 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyeti bulunan Rukh Brest ise 9 puanla 13. sırada.

Maça konuk ekip hızlı başladı ve 4. dakikada Vladislav Vassiljev'in attığı golle Rukh Brest'i 1-0 öne geçirdi. Bu golden 10 dakika sonra Rukh Brest Denis Grechiho ile bir gol daha buldu ve durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısına da Rukh Brest hızlı başladı. 56. dakikada Pavel Sedko'nun penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkardı.

Ev sahibi ekip 68. dakikada Gegam Kadimyan'ı golüyle durumu 3-1'e getirdi. 86. dakikada Rukh Brest'te ilk golün sahibi Vladislav Vassiljev, ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

89'da konuk ekip Gheorghe Andronic'in attığı golle farkı yeniden 3'e çıkardı.

Ev sahibi Neman Grodno, 90'da Gegam Kadimyan'ın attığı golle skoru belirledi: 2-4.

Bu skorla Rukh Brest 5. sıraya yükselirken, Neman Grodno 14. sıradaki yerini korudu.