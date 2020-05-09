Neman Grodno - Rukh Brest (CANLI İZLE)

Belarus Premier Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 8. hafta maçında Neman Grodno, Rukh Brest'i konuk edecek.

Geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Neman, 8 puanla 14. sırada yer alıyor.

2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyeti bulunan Rukh Brest ise 9 puanla 13. sırada. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımda da tek hedef galibiyet.

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