Nelsson için dev bonservis beklentisi

2022 Katar Dünya Kupası'nda Galatasaray taraftarının gözü turnuvada mücadele edecek 5 futbolcusunda olacak. Bu isimler arasında Danimarka forması giyen Victor Nelsson'un performansı ise merakla bekleniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim genç savunma oyuncusunun göstereceği performans sonrası ciddi bir rakama oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.





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GALATASARAY'DAN 5 FUTBOLCU VAR

2022 Katar Dünya Kupası'nda Galatasaray'dan 5 futbolcu boy gösteriyor. Uruguay Milli Takımı'ndan Fernanda Muslera ve Lucas Torreira, İsviçre'den Seferovic, Belçika'dan Dries Mertens ve Danimarka Milli Takımı'ndan Victor Nelsson takımları adına mücadele edecek.









TARAFTAR DÜNYA KUPASI'NA UĞURLADI

Galatasaray taraftarı Dünya Kupası öncesinde Danimarka'nın bulunduğu otelin önünde Victor Nelsson'a sevgi gösterisinde bulundu. Bu duruma kayıtsız kalmayan Danimarkalı oyuncu taraftarın yanına giderek teşekkür etti. 24 yaşındaki oyuncu "Kendimi inanılmaz mutlu hissettim. Danimarka'ya geldiğimde beni karşıladılar. Dünya Kupası için Katar'a gelirken de çok iyi uğurladılar. Çok güzel duygular yaşadım. Bu, benim için çok anlamlıydı." ifadelerini kullandı.









DANİMARKA SÜRPRİZ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Dünya Kupası'nda Tunus'la karşılaşacak Danimarka D Grubu'nda ayrıca Avustralya ve Fransa ile karşılaşacak. Grubun favori olarak Fransa gösteriliyor. Danimarka'da Fransa ile birlikte grupta en çok şans verilen ekiplerden. Danimarka ayrıca bazı kesimler tarafından turnuvanın sürprizleri arasında yer alıyor.

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SEVILLA 13+3 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla sezon başında Victor Nelsson için de Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. İspanyol kulübünün 13+3 milyon Euro'luk teklifi kabul edilmemişti. Danimarkalı stoper o dönem Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baksa da Sarı-Kırmızılı yönetim genç oyuncuyu ikna etmeyi başarmıştı.

MAAŞINA ZAM YAPILDI

Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi. Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı. Nelsson için yapılan bu zam sadece 1 sezon için geçerli olacak.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Danimarka forması giyen Victor Nelsson'un göstereceği performansı Galatasaray kulübü yakından takip ediyor. Sarı-Kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan savunma oyuncusunun sözleşmesinde 25 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var. Galatasaray yönetimi Dünya Kupası performansın sonrası Nelsson'a 20 milyon Euro civarı bir teklif gelirse oyuncun gidişine sıcak bakacak.





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MATIAS ROSS ALTERNATİF

Galatasaray Victor Nelsson'u satması halinde sezon başında Alborg forması giyen Matias Ross'u 1.8 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Ofspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanan Ross'un 1.5-2 ay içinde sahalara dönmesi bekleniyor. Nelsson'un 20 milyon Euro civarı bir rakama satılması halinde devre arası bir stoperin daha transfer edilmesi gündeme gelebilir.



