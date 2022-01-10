Neler kaçtı Batshuayi!

Birçok oyuncusundan yoksun olarak Rize'ye gelen Beşiktaş 'ın, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Michy Batshuayi golünü attı ama hat-trick yapacağı fırsatları da cömertçe harcadı. Henüz 13'te Batshuayi'nin karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu Rize kalecisi Gökhan Akkan çıkardı. 25'te kazanılan penaltıda topun başına geçen Belçikalı futbolcu, Başakşehir maçından sonra ikinci kez penaltıdan ağları salladı. Toplamda 7. golüne ulaşan Batshuayi, Cyle Larin'i (6 gol) geçerek Süper Lig 'de takımının en golcü ismi konumunda yer aldı. Bu golden sadece 3 dakika sonra yıldız oyuncunun vuruşunda Gökhan yine başarılıydı.

Zor olanı yaptı...

İkinci yarının 53. dakikasında Emirhan kaptığı topu hemen tecrübeli forvete yolladı ama Batshuayi zor olanı yapıp, topu auta yolladı. 77'de ise ceza sahasının çaprazında topu alan 28 yaşındaki yıldızın vuruşu, Rize savunmasından döndü. 90 dakika sahada kalan ve toplamda 10 şutta 4 isabet bulan Batshuayi, Rize deplasmanında klasına yakışmayacak vuruşlarla kahraman olacağı maçı tek golle kapattı.