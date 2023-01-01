Uzun yıllar atletizme hizmet eden eğitimci ve Türkiye Atletizm Federasyonu eski başkanlarından Nejat Kök, İzmir’deki cenaze töreninin ardından Karabağlar’da toprağa verildi. Aydın’da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında yaşamını yitiren Türkiye Atletizm Federasyonu’nun eski başkanlarından, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve uluslararası istatistikçi Nejat Kök, son yolculuğuna İzmir’de uğurlandı.

Atletizm Federasyonu’nda 1974-1975 yıllarında başkanlık yapan Kök’ün cenaze namazı Alsancak Hocazade Camisi’nde kılındı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı. Kök’ün cenazesi Karabağlar’daki Paşaköprü Mezarlığı’na defnedildi.