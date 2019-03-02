Neil Warnock: "Karım, Nuno Santo'yu beğeniyor!"

İngiltere Premier Ligi'nde Wolverhampton Wanderers'ın Cardiff City'i ağırlayacağı karşılaşma öncesi misafir takımın hocası Neil Warnock'tan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

02 Mart 2019, Cumartesi 13:27 Son Güncelleme:
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Neil Warnock: 'Karım, Nuno Santo'yu beğeniyor!'

İngiltere Premier Ligi'nin 29'uncu haftasında Wolverhampton Wanderers, kendi sahasında küme düşme hattında bulunan Cardiff City'i ağırlayacak.

Kendileri adına hayati önem taşıyan karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen Cardiff menajeri Neil Warnock ise gündem yaratacak bir açıklamada bulundu. 

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Nuno Espirito Santo'ya övgüler yağdıran Warnock, "Nuno, iyi iş çıkarıyor. Karımın favori menajeri de kendisi." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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