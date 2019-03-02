İngiltere Premier Ligi'nin 29'uncu haftasında Wolverhampton Wanderers, kendi sahasında küme düşme hattında bulunan Cardiff City'i ağırlayacak.

Kendileri adına hayati önem taşıyan karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen Cardiff menajeri Neil Warnock ise gündem yaratacak bir açıklamada bulundu.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Nuno Espirito Santo'ya övgüler yağdıran Warnock, "Nuno, iyi iş çıkarıyor. Karımın favori menajeri de kendisi." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler