Negredo fırtınalar estiriyor!

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Nasr ekibine transfer olan Alvaro Negredo, yeni durağında adeta patlama yaptı. Siyah-beyazlı ekipte beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan İspanyol forvet, Al Nasr formasıyla sezonu müthiş istatistiklerle tamamladı.

Negredo ligde 19 maçta 17 gol-3 asist, Afrika Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 maçta 1 golle tamamladı.

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Sergilediği performansın ardından yeniden eski günlerine geri dönüş sinyalleri veren 34 yaşındaki futbolcunun taliplerinin arttığı bildirildi. Al Nasr ekibinde performansının karşılığı olarak kaptanlığa yükseltilen ve kendisine kaptanlık pazubandı verilen Negredo, yeni sezon öncesi de takımının en önemli silahlarından bir tanesi olarak umut kaynağı oldu.