Negatif çıkan sahaya!

12 Haziran’da başlayacak lig öncesi takımlar çalışmalarına start vermek için kolları sıvarken öncelik koronavirüs testleri oldu.

Her takım sahaya inmeden önce tüm ekibi ve personeli testten geçiriyor. Yapılan testler sonucu Ankaragücü’nde bir futbolcunun testinin pozitif çıkması moralleri bozarken dün Anadolu kulüplerinden gelen haberler sevindirdi. Sahaya inmek için tesislerde toplanan Çaykur Rizespor’da yapılan testlerin tamamının sonucu negatif çıktı. Bir süredir gruplar halinde çalışmalara başlayan Göztepe ve Denizlispor’da da yapılan testlerden gelen sonuçlar sevindiriciydi. Sıra Bursaspor’da Süper Lig kulüpleri kadar 1. Lig takımları da bu konuda son derece hassas davranıyor. Altay ve Hatayspor çalışmalara çıkan negatif sonuçların ardından başlarken 8 Mayıs’ta toplanacak olan Bursaspor’da da futbolcular öncelikle teste tabi tutulacak.

Ömer Necati Albayrak