Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Lig’i 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde dün çekilen kura sonucu Sarı- Kırmızılılar, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. Mücadele, 17 Eylül’de Azerbaycan’da tek maç üzerinden oynanacak. Karşılaşmada 90 dakika beraberlikle sona ererse uzatmalara geçilecek. Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacak.

Neftçi Bakü-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Lig’i 2. Ön Eleme Turu Neftçi Bakü-Galatasaray maçı 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak. Mücadele SPOR SMART'tan naklen yayınlanacak. Maçın saati ile henüz net bir bilgi yok.









Neftçi Bakü'yü yakından tanıyalım

Neftçi Bakü’yü Azeri teknik adam Fizuli Mammadov çalıştırıyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün takımı olan Neftçi, geçtiğimiz sezon korona virüs nedeniyle iptal edilen Azerbaycan Ligi’ni Karabağ’ın arkasında 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla ikinci sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazandı. Kadro değeri 7.6 milyon Euro Neftçi Bakü’nün bu seneki kadrosunun toplam değeri 7 milyon 600 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise kaptan Emin Makhmudov. Makhmudov’un değeri 900 bin Euro olarak dikkat çekiyor.

Neftçi, yaz transfer döneminde kadrosuna Sabir Bougrine, Thallyson, Yusuf Lawal, Rener ve Dzhabir Amirli’yi dahil etti. Sol bek Anton Kryvotsiuk’un değeri 800 bin Euro ve kaleci Salahat Agayev’in de 700 bin Euro piyasa değeri bulunuyor. Azerbaycan temsilcisi maçlarını 11 bin kapasiteli Bakcell Arena’da oynuyor.







