Nefes Terapisi Nedir? Doğru nefes alıp verme nasıl olmalıdır?

Fizyoterapist Necdet Döner, sağlığın en temel ihtiyaçlarımızdan biri de temiz hava olduğunu vurguluyor. Yoga felsefesine göre hava beş elementten biri olarak kabul edilir. İçimize çektiğimiz havanın temiz olması gerekmektedir soluduğumuz havanın kirli olması sağlığımıza her yönüyle zarar vermektedir. Temiz hava en kıymetli sağlık kaynaklarından biri olduğunu düşünüyorum.

Çok fazla sık nefes alıp veriyorsanız, derin iç geçirmeleriniz varsa nefes alıp verme de karın kaslarınızı aşırı kullanıyorsanız bu söylediklerime çok dikkat ediniz çünkü yanlış nefes alıp veriyorsunuz. Doğru nefes diyafram kasını kullanarak yavaş, derin ve sessiz olmalıdır. Dakikada 6 nefes idealdir. Açık temiz havada doğru nefes alıp verme eşliğinde yürüyüş yaptığımızda kan dolaşımı, kendimizi daha iyi hissetmemiz, genel beden sağlığı, ruhsal sağlığımız ve zihinsel sağlığımızı da iyileştirmiş oluruz. Doğru nefes aldığımızda vücudumuzdaki nöronlar arasında veya bir nöron ile başka tür bir hücre arasında iletişimi sağlayan nörotransmitterler olumlu yönde değişmektedir.

Fizyoterapist Necdet Döner günlük 15-20 dakika boyunca nefes çalışması yaptığımızda organizmayı daha sağlıklı hale getirebileceğimizi söylüyor. Belli bir süre takip ettiğinizde doğru nefes alıp verdiğinizde sağlık kalitenizin arttığını hissedeceksiniz.

Nefes Terapisinin Faydaları Nelerdir?

-Stres yönetiminizde son derece yardımcı olur.

-Toksinlerden arınmanızda yardımcıdır.

-Sedatif etkisi vardır.

-Kalp ritminizi düzenlemede yardımcıdır.

-Ağrılarınızın azaltılmasında yardımcıdır.

-Kendinizi daha iyi hissetme konusunda yardımcıdır.

Vücudumuza ne kadar oksijen girerse o kadar iyi olduğunu düşünenler olabilir aramızda aslında olay hiç de öyle değildir. Yani çok sık nefes alıp verdiğimizde fazla oksijen yüklerim iyi olur gibi düşünebilirsiniz, aslında çok sık nefes alıp verdiğimizde hücre içi oksidasyon artar bu da yaşlanma belirtilerini ortaya çıkarır.

Stresinizi diyafram nefesiyle azaltabilmek mümkündür. Günde 1-2 kez yapacağınız nefes egzersizleri sizi stresten uzak tutmaya yardımcı olacaktır.

Sağlıcakla kalın.