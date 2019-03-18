Nefes kesen Milano derbisinde kazanan İnter!

İtalya Serie A Ligi 28. hafta karşılaşmasında Milan ile Inter Milano derbisinde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan İnter, henüz maçın 3. dakikasında öne geçmeyi başardı. Golün ardından iki ekip karşılıklı ataklar yapsa da skor tabelası değişmedi ve ilk 45 dakika İnter'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Spalletti'nin öğrencileri, 51. dakikada de Vrij ile farkı 2'ye çıkardı. Golün ardından Milan, İnter kalesini abluka altına aldı ve 6 dakika sonra Bakayoko ile farkı 1'e indirdi. Kendi sahasında golün ardından taraftar desteğini arkasına alan Milan, İnter kalesine yüklenirken, 67. dakikada İnter'in kazandığı penaltı, ev sahibi ekibin direncini düşürdü.

67. dakikada topun başına geçen Arjantinli 10 numara Martinez, Donnarumma'yı avladı ve skoru 3-1'e getirdi.

Skoru belirleyen gol ise 71. dakikada Milan'ın başarılı stoperi Musacchio'dan geldi.

Konuk ekip İnter, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve deplasmanda 2 maç aradan sonra kazandı. Milan'ın ise 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 53'e yükselten Inter üçüncü sıraya yerleşti ve Milan'ı geride bıraktı. Inter, bir sonraki maçını evinde Lazio ile oynayacak. 51 puanda kalan ve 4. sıraya gerileyen Milan ise Sampdoria ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı ve Bakayoko'nun golünde asisti yapan isim oldu.



