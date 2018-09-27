Nefes kesen maçta gülen taraf Tottenham

Tottenham ile Watford İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0, 90 dakikadası 2-2 biten mücadeleyi Tottenham, Watford’u penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Tottenham’ın gollerini 82. dakikada penaltıdan Dele Alli ile 86. dakikada Erik Lamela atarken, Watford'un golleri 46. dakikada Isaac Success ve 89. dakikada Etienne Capoue'den geldi.
Watford’da 77. dakikada oyuna giren Christian Kabasele, 4 dakika sonra doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.