Nefes darlığı, birçok insanın hayatında bir kaç kez karşı karşıya kaldığı rahatsızlık veren bir durumdur. Nefes darlığı çeken kişilere tıbbi ve bitkisel tedaviler önerilmektedir. Bu kapsamda Nefes darlığına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Nefes darlığına iyi gelen bitkiler ve evde yapılacaklar konu başlıklarını merak edenler için derledik. Nefes darlığı, akciğerlerin havayı teneffüs ederken zorlanması durumuna denilmektedir. Sigara içen kişilerde daha çok görülen bir sağlık problemidir. Sadece yoğun bir spor aktivitesi gibi fiziksel aktivitelerin sonunda ortaya çıkması halinde nefes darlığı normal bir durum olarak kabul edilebiliyor. Onun dışındaki tüm durumlarda doktor kontrolü ve tedavi gerektiren önemli bir rahatsızlık. Kalpteki problemlerde nefes darlığına yol açabilmektedir.

Nefes darlığı belirtileri

Nefes darlığı belirtileri başlıca şöyle sıralanabilir:

- Göğüs sıkışması

- Yeterli nefesi almakta zorlanma

- Nefes darlığı hissi, havasız kalma hissi

- Ateş

- Titreme

- Baş ağrısı

- Nefes alıp verirken hırıltılı solunum yapmak

- Öksürme krizi, kriz aniden başlayabilir ve uzun süreli bir problem haline gelebilir.

- Aşırı yorgunluk ve zayıflık

- Uzun süren sert öksürük sebebi ile kaslarda kasılma ve ağrı

- Akciğerlerde ağrı

- İstirahat veya herhangi bir faaliyette bulunurken nefes darlığı yaşama

- Uyurken sıkıntı yaşama, gecenin herhangi bir saatinde aniden uyanma

Nefes darlığına ne iyi gelir?

Günlük hayatımızda alınabilecek ufak tefek önlemler nefes darlığı için yeterli olabilir. Yatarken yastığın yüksek tutulması bunlardan biridir. Bunlara ek olarak dik oturmak, doğru bir şekilde ve dengeli beslenmek nefes darlığına iyi gelen uygulamalardır. Kahvaltıdan önce bir fincan sıcak suyun içine atılan kurt pençesi de nefes darlığına iyi gelen eski bir tedavi metodu olarak önerilmektedir. Nanenin ferahlatıcı etkisi görülür. Stres, sinir ve heyecandan kaynaklanan nefes darlıklarında nane tercih edilmektedir.

Nefes darlığı için önerilen bitkisel çözümlerden biri de adaçayıdır. Balgam söktürücü özelliği sebebi ile adaçayı içilmesi tavsiye edilmektedir. Adaçayı gibi zencefil ve akgünlük bitkisinden demlenen bitki çayları da bitkisel tedaviler arasında yer almaktadır. Nefes darlığı süreci böylelikle daha kısa sürede atlatılabilir bir hal almaktadır.

Soğan ve sarımsak da nefes darlığına iyi gelen sebzelerdendir. Uygulamada gece yatmadan önce soğan ve sarımsak yenilmesinin tıkanan ciğerlere iyi geldiği gözlemlenmiştir. Soğan ve sarımsak, nefes darlığı sıkıntılarının giderilmesi sürecinde yardımcı olup tedaviyi destekleyici bir etki sunmaktadır.

Ilık su içine atılan bir kaşık bal ve bir kaç damla limon suyu nefes darlığı ve öksürük tedavisinde faydalı olmakta ve semptomların hafiflemesinde etkili olmaktadır.

Bedeni fiziksel olarak aşırı yormayan ve eğitmenlerin gösterdiği şekil ve sayıda yapılan nefes darlığı egzersizleri, nefes alıp vermeyi düzene sokmakta ve nefes darlığının giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Nefes darlığı her zaman fizyolojik problemlere bağlı olarak ortaya çıkan bir rahatsızlık değildir. Psikolojik problemlere bağlı olarak da gelişebilmektedir. Bu yüzden nefes darlığı için manevi olarak dua edilmesi de kişi açısından rahatlatıcı olabilmektedir.

Nefes darlığı nasıl geçer?

Nefes darlığının geçmesi için alerji ve sigara dumanı içeren ortamlardan uzak durmak son derece önemlidir. Nefes darlığı ile mücadele edilen bir süreçte uyulması gereken kurallara uygun davranılması iyileşme sürecini olumlu yönde etkilemekte ve hızlandırmaktadır.

Nefes darlığının geçmesi için öncelikle uzman bir doktora başvurulmalı. Gerekli tetkikler yaptırılmalı ve akabinde nefes darlığının sebebi öğrenilmelidir. Uzman doktorların tavsiyeleri ve ilaç yazmaları akabinde kullanılması gereken ilaçlar belirtildiği şekilde kullanılmalıdır. Ciddi nefes darlığı problemi olanlar bitkisel tedavilere de başvurmak istiyorlarsa öncelikle bu konuda doktorlarının görüşünü de mutlaka sormalıdırlar. Çok ağır durumlarda ise nefes darlığı problemi oksijen tüpü takılarak tıbben tedavi edilmektedir.

Stres, sinir ve kaygı gibi sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan nefes darlığı problemleri için bir psikiyatriste başvurmak da oldukça yararlı olacaktır. Sebepler ortadan kalkarsa nefes darlığı sorunu da düzelebilecektir.

Nefes darlığına iyi gelen yiyeceklerden biri keçiboynuzu pekmezidir. Ayrıca çörek otu yağıda göğüs bölgesine uygulandığında nefes darlığı şikayetlerini azaltmaktadır. Bir diğer öneri ise nane ve süzme balın karıştırılarak tülbent yardımı ile göğüs üzerine konulmasıdır. Bu uygulamanın rahat nefes almayı sağladığı görülmektedir.

Nefes darlığına iyi gelen bitkiler ve evde yapılacaklar

Nefes darlığına iyi gelen bitkiler mevcut olup, bazı evde yapılabilecek uygulamalar şöyle özetlenebilir:

Soğan ve bal uygulaması: Bu uygulama, balgam söktürücü ve mukolitik özellikler taşır. Akciğerlerde oluşan balgamın atılmasına yardımcı olarak hava kanalarını temizler. Uygulamada soğan ince dilimler halinde doğranır ve bir kasenin içine konulur. Daha sonra 8 yemek kaşığı bal eklenir. 10-12 saat oda sıcaklığında bekletilir. Nefes darlığı problemi geçinceye kadar 3 veya 4 kaşık günde tüketilebilir.

Limonlu su: Limonlu su, solunum yollarında meydana gelen enfeksiyonu önlemeye yardımcı olan anti bakteriyel ve anti viral niteliklere sahiptir. Bronşlarda toksin ve mukus birikimini önlemektedir. Limon suyu bir bardak ılık su ile seyreltilir. Bir yemek kaşığı bal ile tatlandırılır. Sabah kahvaltı öncesinde ve gece yatmadan önce birer bardak içilmesi önerilir.

Zencefil ve karabiber çayı: Anti oksidan ve anti enflamatuar etkilere haizdir. Aşırı mukus üretimini önleyerek nefes darlığını hafifletmeye yardımcı olur. Bir çay kaşığı ince kıyılan zencefil, üç adet top karabiber, bir bardak su, bir yemek kaşığı bal gerekli malzemelerdir. Zencefil ve karabiber kaynayan suya eklenir. Üzeri kapatılır ve on dakika demlemeye bırakılır. Bir süzgeç yardımı ile süzülür. Bir yemek kaşığı bal ile tatlandırılır. Elde edilen çay, günde iki kez tüketilebilmektedir.



