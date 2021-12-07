Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin Kadın Futbol Takımları'nın düzenleyeceği 'kadına şiddete karşı hayır' mesajlı dostluk maçı öncesi kulüpte bulunan iki kadının paylaştığı instagram hikayesi olay oldu.

Galatasaray arması önünde yapılan 6-0 işareti ve kartal pençesi sosyal medyada olay oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sefada konuyla ilgili açıklama yaptı. "Stadyumda yaşanan yakışıksız olay ile ilgili; çalışmak için gelen iki kişi stadyumdan ivedilikle çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Marsilya maçı öncesi aslan figürüne hakaret eden Fransız gazetecinin paylaşımı da büyük tepki toplamıştı.



