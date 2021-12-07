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NEF Stadı'nda skandal hareket!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kadın Futbol Takımları'nın düzenleyeceği 'kadına şiddete karşı hayır' mesajlı dostluk maçı öncesi kulüpte bulunan iki kadının paylaştığı instagram hikayesi olay oldu.

07 Aralık 2021, Salı 15:24 Son Güncelleme:
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NEF Stadı'nda skandal hareket!

Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin Kadın Futbol Takımları'nın düzenleyeceği 'kadına şiddete karşı hayır' mesajlı dostluk maçı öncesi kulüpte bulunan iki kadının paylaştığı instagram hikayesi olay oldu.

Galatasaray arması önünde yapılan 6-0 işareti ve kartal pençesi sosyal medyada olay oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sefada konuyla ilgili açıklama yaptı. "Stadyumda yaşanan yakışıksız olay ile ilgili; çalışmak için gelen iki kişi stadyumdan ivedilikle çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Marsilya maçı öncesi aslan figürüne hakaret eden Fransız gazetecinin paylaşımı da büyük tepki toplamıştı.


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