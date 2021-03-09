Oyuna henüz yeni eklendiği sıralarda ilk olarak çizimi ile dikkatleri üzerine çeken şampiyon, o zamanlardan beri oldukça popüler. Meraklı bir bukalemun olan Neeko, başını derde sokmaktan kendisini alamıyor. Neeko şampiyonu hakkında daha fazla bilgi edinmek ve S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için detaylardan yararlanabilirsiniz.

Meraklı Bukalemun Neeko

Varlığı tamamen unutulmaya yüz tutmuş bir Vastaya kabilesinden gelen şampiyon, pek çok canlının görünümüne bürünerek hemen hemen her topluma ayak uydurabilmektedir. Dostunu ve düşmanını ayırt edebilmek için tüm canlıların duygularını bile kendi benliğine katabiliyor.

Neeko kimdir ya da nedir hiç kimsenin bununla ilgili net bir bilgisi yoktur. Yalnız ona zarar vermek isteyen her kim olursa olsun gerçek yüzüyle karşı karşıya gelir. Neeko kadim bir ruh büyüsünün tüm gücünü kontrol ederek kendisine zarar vermek isteyen kimselerin karşısına dikilmektedir.

Meraklı Bukalemun Neeko Oynanış Biçimi

Neeko şampiyonunun farklı canlıların suretine bürünebildiğini belirtmiştik. Oldukça sağlam bir destek aynı zamanda farm şampiyonudur. Pasif skili olan Binbir Surat yeteneği de buna yönelik bir yetenektir. Şampiyon istediği takım arkadaşının şekline bürünebilir. Fakat çatışmaya girmek ya da bir rakibe hasar vermek bu durumu sonlandıracaktır.

Klavyenizden Q ile aktif hale gelen yetenek Tohum Tuzağı, şampiyon büyü hasarı veren bir tohum fırlatır. Tohum, şampiyonlara isabet ettiğinde ya da herhangi bir birimi katlettiğinde yeniden gelişmektedir.

Klavyenizden W ile aktif hale gelen yetenek Kandırıkçı, Şampiyonun her üçüncü normal saldırısı pasif olarak ilave büyü hasarı verir. Bu yeteneğini etkinleştirdiği anda belli bir doğrultuda bir klonu gönderebilir.

Klavyenizden E ile aktif hale gelen yetenek Dolaşık Dikenler, şampiyon içinden geçtiği her şeye hasar veren ve rakipleri yere sabitleyecek bir diken topu fırlatır. Dikenler rakiplere isabet ettiğinde büyür ve daha uzun süre rakibin etkisiz halde kalmasını sağlar.

Ruh Çiçeği ise klavyeden R aktif hale gelen yetenektir. Şampiyon kısa bir hazırlığın ardından havaya sıçrar. Daha sonra bir kalkana sahip olur. Yere indiğinde yakınındaki rakiplere hasar verir. Ayrıca rakipleri sersemletir. Neeko şekil değiştirdiğinde hazırlanma işini gizli bir biçimde gerçekleştirir.

Meraklı Bukalemun Neeko S11 Rün Dizilimi

Binbir surat Neeko şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Büyücülük

Sihirli Yıldız

Mana Akışı Yüzüğü

Mutlak Odak

Kızart

İlham

Kozmik Sezgi

Mükemmel Zamanlama

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 15 ila 90 Can (seviyeye bağlı)

Meraklı Bukalemun Neeko S11 Yetenek Skilleri

Yetenek skilleri oldukça kolaydır. Fakat dizilen itemlere çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Neeko şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;

Tohum Tuzağı: 1- 4- 5- 7- 9

Kandırıkçı: 2- 14- 15- 17- 18

Dolaşık Dikenler: 3- 8- 10- 12- 13

Ruh Çiçeği: 6- 11- 16

Meraklı Bukalemun Neeko S11 Counter Pickler

Neeko her ne kadar farklı bir şampiyon olsa da onun karşısında oldukça güçlü rakipler çıkabilir. Neeko şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar ise;

Ivern

Volibear

Vi

Maokai

Nunu ve Willump

Meraklı Bukalemun Neeko Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Hepbuz

Zhonya'nın Kumsaati

Sihirbaz Pabuçları

Liandry'nin Istırabı

Morellonomikon

Rabadon'un Şapkası

Meraklı Bukalemun Neeko Kostümleri

Henüz yeni bir şampiyon olmasından dolayı kostümleri çok fazla değildir. Riot Games S11 sezonunda Neeko’nun bir kostümü daha olabileceği yönünde ipuçları vermiştir. Takip edip göreceğiz, şimdilik Neeko şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Kış Mucizesi Kostümü