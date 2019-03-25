Nedim Özbey: Kupanın bir kulpu elimizde

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Nedim Özbey, CEV Kupası finalinin rövanşında yarın İtalya’nın Trentino Itas ekibi karşısında istedikleri sonucu olarak şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Tecrübeli antrenör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CEV Kupası’nda finale kalarak büyük bir başarıya imza attıklarını dile getirdi.

Finalin ilk maçında Trentino Itas’a 3-0 yenilmelerine rağmen şampiyonluk umutlarını kaybetmediklerini aktaran Nedim Özbey, şunları kaydetti:

"Sezon başında kuralar çekildiğinde yarı finaldeki Kuzbass Kemerovo maçına kadar çıkacağımızı düşündük. Onlarla deplasmanda yaptığımız maçın ilk setinde finale kalacağımızın mesajını verdik. Oradaki performansımız bana çok umut verdi. Onlar 3-1’in avantajıyla buraya geldi. İki setle turu atlıyorlardı, ilk seti de aldılar. Daha sonra takımımız inanılmaz bir mücadele ortaya koldu. Uzun yıllardır voleybolun içindeyim, böyle bir maça ilk defa şahit oldum. Maçı 3-1 kazandık ve ardından altın seti alıp, Galatasaray tarihinde erkek voleybolunda ilk defa Avrupa’da finale kaldık. Etrafımdaki çoğu insan inanmıyordu ama ben inanıyordum. Takımımı da inandırdım. Çocukların yardımıyla tarih yazdık. Bu bizi inanılmaz mutlu etti."

Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki maçlarda çok iyi mücadele ettiğini aktaran Özbey, "Trentino Itas ile deplasmanda yaptığımız maça gitmede önce Malatya’da Türkiye Kupası’nda mücadele ettik. Finalde Fenerbahçe ile karşılaştık ve çok çekişmeli bir maç oldu. Bizi yendiler, kutluyorum. Maç tarihlerinde değişiklik olmadığı için takımda aşırı bir yorgunluk oldu. Değiştirseler, orayı daha rahat oynayabilecektik. Bu tempo bizi sarstı, oyuncularımızın dirençleri azaldı. Ancak önümüzde tarihi bir fırsat var. Seyircimiz ve kulübümüz buna çok iyi hazırlanıyor." diye konuştu.

- "Bu şansı değerlendirmek istiyoruz"

Nedim Özbey, İtalya’daki ilk maçı 3-0 kazanan Trentino Itas’ın avantajlı bir şekilde İstanbul’a geleceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de elimize geçen bu şansı değerlendirmek istiyoruz. Trentino çok iyi bir takım. Son Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda birinci oldu. Voleybol kültürü olan bir kulüp. Trentino evindeki maçta bizi yendi ama buradan çekiniyorlar. Çünkü bir Kemerovo maçı örneği var. Ben de çocuklara güveniyorum. Tamamen maçı ve altın seti almaya odaklandık. Bütün amacımız ülkemize ve kulübümüze böyle bir başarıyı kazandırmak. Takımın durumu çok iyi. Oyuncular her şeyi bir kenara bıraktı, sırf bunu düşünüyorlar. İlk defa böyle bir şey yaşıyorlar. Kendilerine çok güveniyorlar, çok istekliler."

Trentino Itas’ın çok yüksek bir bütçeye sahip olduğunu anlatan Özbey, "Trentino’nun 2 oyuncusunun maliyeti bizim toplam bütçemiz kadar. Her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım. Biz de başarılı olacağınıma inanıyoruz. İnanmak bana göre kazanmaktır. Burada birinci gücümüz taraftar. Federasyon, salonu kulübümüze devretti. İnanılmaz bir organizasyon var. Biz de kupayla süsleyelim istiyoruz. Kupanın bir kulpu bizim elimizde." değerlendirmesinde bulundu.

-"Altyapıdan çok oyuncu çıkarttık"

Nedim Özbey, Galatasaray olarak altyapıya büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Türkiye’de voleybolun çok ciddi gideri var. Biz 12 takımlı ligde bütçe olarak sondan 2 ya da üçüncü sıradayız. Altyapıdan oyuncu çıkartmazsanız her şey çok pahalıya mal olur. Bunu başardık ve altyapıdan çok oyuncu çıkardık. 18 kişilik takımda 11-12 altyapı oyuncusu var. Bunların 3-4’ü de direkt oynuyor. Bu çocuklar daha farklı hissediyorlar, formanın kıymetini biliyorlar. Böyle adamları bulmak çok zor. Bu beni çok mutlu ediyor. Takımda ağabeyler de iyi örnek oluyor. Yabancılar da çok uyumlu. Çok iyi bir aileyiz." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın yeni yapılanması için büyük fedakarlıklarda bulunduklarını aktaran Özbey, "Hepimiz feda ettik. Bu bir sevgi. 41 yıldır Galatasaray’ın üyesiyim. Burada aldığım tadı ve zevki seyirciyle paylaşmak ve çocuklara yansıtmak çok mutluluk verici. Bunun bana verdiği duyguyu hiç bir şey veremez." ifadelerini kullandı.

AA