2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla bugün Türkiye'ye getirilecek.

Ambulans uçağın İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden TSİ 18.00'de hareket etmesi ve gece saat 02.00 civarında İstanbul'a inmesi öngörülüyor.

Nedim Özbey, İspanya'nın Las Palmas şehrinde 16 Aralık akşamı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumunu yakından takip ettiği 65 yaşındaki Nedim Özbey'in, tarifeli uçağa binmesi risk taşıdığı için, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi. Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

DHA