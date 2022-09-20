Necip Uysal'ın gönlü Fenerbahçe derbisinde alınacak
Başakşehir maçında yaptığı top kaybı ve Turuncu-Lacivertliler'in bulduğu gol sonrasında Vodafone Park’ta protesto edilen Necip Uysal'ın gönlü Fenerbahçe derbisinde alınacak. Taraftarlar, dev maç öncesi tecrübeli oyuncuyu tribüne davet edecek.
Beşiktaş altyapısından yetişen Necip Uysal’ın, Başakşehir maçında yaptığı top kaybı sonrasında gelişen atakta Turuncu-Lacivertliler gelişen atakta golü bulmuştu. Bu hata sonrasında teknik direktör Valerien Ismael tarafından oyundan alınan Necip’i, Vodafone Park’ta bulunan taraftarların bir bölümü protesto etmişti.
Milli aradan sonra 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde taraftarlar, Necip Uysal’ı tribüne davet edecek. Kırgın olan Necip Uysal’ın böylece gönlü alınacak.