Beşiktaş altyapısından yetişen Necip Uysal’ın, Başakşehir maçında yaptığı top kaybı sonrasında gelişen atakta Turuncu-Lacivertliler gelişen atakta golü bulmuştu. Bu hata sonrasında teknik direktör Valerien Ismael tarafından oyundan alınan Necip’i, Vodafone Park’ta bulunan taraftarların bir bölümü protesto etmişti.

Milli aradan sonra 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde taraftarlar, Necip Uysal’ı tribüne davet edecek. Kırgın olan Necip Uysal’ın böylece gönlü alınacak.