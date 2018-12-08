Necip Uysal'dan kritik hamleler...

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal; Pepe ve Enzo Roco’nun yokluğunda dün akşam Alanyaspor karşısına stoper hattında çıktı.

08 Aralık 2018, Cumartesi 07:41
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Necip Uysal'dan kritik hamleler...

Domagoj Vida’yla birlikte 90 dakika boyunca başarıyla mücadele eden Necip, maç boyunca 5 önemli müdahale yaptı. Özellikle maçın 21. dakikasında Cisse’nin Beşiktaş kalesi önünde hareketlendiği pozisyon sırasında rakibine yetişen Necip, yatarak yaptığı kritik müdahaleyle adeta golü önledi.90 dakika sahada kalan ve 78 kez topla buluşan deneyimli isim, orta sahadaki görevini başarılı şekilde yerine getirdi.

Gary Medel'den tam isabet

Kara Kartal’ın tecrübeli ön liberosu Gary Medel, dün akşamki Alanyaspor mücadelesine Dorukhan Toköz’le birlikte ön libero hattında başladı. 

70 pasın 62’sinde topu doğru adrese gönderen Medel, bu alanda sahanın en iyi oyuncusu oldu.

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