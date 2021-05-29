Necip Uysal: 'En zorlu sezonu kazandık'

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanlarından Necip Uysal, çifte kupayla tamamladıkları sezonun ardından açıklamada bulundu. Başarılı futbolcu, "Sezon başı bizim için kötü başlamıştı ama sezonun ilerleyen haftalarında bu performansımızı biraz yükseltmiştik. Ligin son döneminde biraz daha düştü tempomuz ama iki tane kupaya arkadaşlarımızın fedakarlıklarıyla, burada aşçısından tutun, güvenliğine, herkesin çok büyük emeği var bu kupalarda. Pandemi dönemi taraftarımız yok, çok zor bir sezon geçirdik. Bence lig tarihinin en zor sezonu olabilir, ama herkesin fedakarlıklarıyla, alnımızın akıyla çıkıp kazandığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'Her sene İzmir'de olsun'

Takımda diğer 2008-2009 olmak üzere iki sezonda çifte kupa sevinci yaşayan tek futbolcu olan Necip Uysal, "Çok mutluyum öncelikle, sonuçta 2008-2009 sezonundan beri A Takımdayım. Bu benim 4'üncü lig kupam, 3 tane de Türkiye Kupası var. Benim için çok çok değerli şeyler bunlar. Altyapısından çıkmışım takımın, bu kadar senedir buradayım. Yani önemli olan buralara çıkmak değil bence kalmak önemli. Benim de her zaman çalışıp buralarda kalmaktı hedefim, kupalar kazanmaktı, kaptanlık yapmaktı. Allah'a şükürler olsun bunların hepsini Allah nasip etti bana. İzmir de bize uğurlu geliyor, her sene İzmir'de olsun diye düşünüyoruz" dedi.

'Milli Takım ukde kaldı'

Tecrübeli futbolcu A Milli Takım hayalleri için ise, Milli Takım bir ukde olarak kaldı tabi ki. Milli takımda herkes oynamak ister. Ben de geçmiş dönemlerde çoğu kampa gitmiştim, ama sadece bir tane milli maçım var. Tabi ki insan milli takıma gitmeyi çok ister. Ben de bu sezon çok iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum, ama sonuçta Şenol hocanın takdiridir, her zaman saygı duyarım. İnşallah önümüzdeki sene bu seneki performansımın biraz daha üstüne koyarım, inşallah seneye olur" diye konuştu.

'Göztepe maçında stres oldu'

Ligin son haftasında oynanan Göztepe maçında hissettikleriyle ilgili Uysal, "Oraya kadar geldik, o tarafta biraz kırılma olmuş olabilir. Ama o maçlardan sonra takımla beraber konuşup, hepimiz neleri nerde yanlış yaptığımızı söyledi, herkes birbirinin yüzüne konuştu. Güzel bir konuşma oldu maçlardan sonra. Herkes bunu düzeltip son maça kalsa da Allah'a şükürler olsun kazandık. Göztepe maçında tabi ki stres olmadı desem yalan olur. Bizim için şampiyonluk maçıydı, kazanmamız gerekiyordu. Bizim sadece kendi maçımıza odaklanmamız lazımdı, kazanırsak şampiyon olacağımız biliyorduk, böyle maça çıkmıştık. Allah'a şükürler olsun kazandık çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Ali Danaş-DHA