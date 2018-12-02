Necip Uysal: 'Çok güçlü takımız'

Beşiktaş’ın kaptanları arasında yer alan Necip Uysal, dünkü idman öncesinde takım arkadaşlarına motivasyon konuşması yaptı. Derbilerin atmosferine alışkın olan tecrübeli ön libero, “Anakaragücü ve Sarpsborg deplasmanlarından galibiyetle ayrıldık. Çok iyi mücadele etti. Şimdi bu olumlu gidişatımızı Galatasaray derbisiyle taçlandıracağız. Biz iyi ve güçlü bir takımız. Evimizdeki derbiyi kazanırsak hepimiz için çok büyük moral olacak” sözlerini sarf etti.

Gökhan Töre görev bekliyor

Siyah-Beyazlılar’ın 29 Ekim’de Rizespor’la oynadığı karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanan Gökhan Töre, bu mücadelenin sonrasında takımından ayrı kalmıştı. Yoğun tedavisinin ardından önceki gün takımla çalışmalara başlayan tecrübeli kanat oyuncusunun, Galatasaray derbisine yedek kulübesinden başlayacağı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in, görev için hazır durumda bulunan oyuncusunu ikinci yarıda değerlendirmesi bekleniyor.

Güven Yalçın hazır kıta

Kara Kartal’ın 19 yaşındaki genç golcüsü Güven Yalçın’ın, bu akşamki derbiye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Beşiktaş’taki son 2 lig maçında attığı gollerle dikkat çeken Güven’in, karşılaşmanın gidişatına göre teknik direktör Şenol Güneş tarafından görevlendirilmesi bekleniyor. Galatasaray karşılaşmasına özel olarak hazırlanan Güven, süre alması halinde gollerine devam etmeye çalışacak.