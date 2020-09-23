Necip Uysal Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş forması altında 2009-10 sezonundan beri forma giyen Necip Uysal, sessiz sedasız kulüp tarihine geçti. PAOK maçında ilk 11'de sahaya çıkan 1991 doğumlu Necip Uysal, böylece 64. kez Avrupa maçında oynadı ve İbrahim Üzülmez'i geçip Beşiktaş tarihinde Avrupa Kupalarında en çok maça çıkan oyuncu oldu. İbrahim Üzülmez 63 maçla sıralanırken Quaresma 50 maç ile yabancı oyuncular arasında ilk sırada yer aldı

Necip Uysal, Şampiyonlar Ligi'de 5 maç ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5 maça çıkarken 44 kez UEFA Avrupa Ligi'nde 10 kez de elemelerinde görev yaptı. Necip Uysal bu maçlarda 1 gol kaydetti

Necip Uysal'ın yarın oynanacak Rio Ave maçında da görev yapması bekleniyor





Tolga Kuru / fanatik.com.tr



