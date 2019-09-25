Türk spor basınının duayen isimlerinden Necati Karakaya bugün son yolculuğuna uğurlandı. Karakaya için ilk tören Levent'te bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği merkez binasında gerçekleşti.Törende spor yazarları derneği kurucuları, TSYD üyeleri, birçok gazeteci ve Necati Karakaya'nın yakınları hazır bulundu. Burada yapılan konuşmanın ardından Necati Karakaya'nın naaşı Ataköy 5. Kısım Camii'ne götürüldü.Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Necati Karakaya'nın naaşı Kozlu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Karakaya'nın cenaze namazına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.Radyo yayıncılığına kattığı dinamizm, Türk sporuna bıraktığı eserlerle anılan Necati Karakaya'yı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.