Geçtiğimiz pazartesi günü 91 yaşında hayata gözlerini yuman spor basınının duayen isimlerinden Necati Karakaya için dün Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Levent Tesisleri’nde bir tören düzenlendi.

Merhumun cenazesi bu torenin ardından Ataköy 5.Kısım Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin kurucularından biri olan, TRT’de yıllarca spikerlik yapan Necati Karakaya; 1955 yılında Milliyet’te gazeteciliğe başlamıştı.

Karakaya, Vefa Mecmuası ve Tercüman’ın yanı sıra yıllarca FANATİK’te de yazarlık yaptı. Necati Karakaya’ya Allah’tan rahmet, ailesi, sevenlerine baş sağlığı dileriz.