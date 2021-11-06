Necati Erkmen: Üstün bir oyunla kazandık

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü, Ümraniyespor’u 3-0 mağlup etti ve averajla rakibinden liderliği alarak zirveye yerleşti. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Kazanmamız gereken çok önemli bir müsabakayı üstün bir oyunla kazandık. Bundan sonra da bu oyunumuza devam ederek ilerlemek istiyoruz." dedi.

Erkmen, başarının asıl mimarının Mustafa Dalcı olduğunu söyleyerek basın mensuplarından soru kabul etmedi. (AA)