Necati Erkmen: Maçın hakkı beraberlikti

Kasımpaşa, Süper Lig 'in 13. haftasında konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. 5 maçtır kazanamayan İstanbul ekibinde teknik sorumlu Necati Erkmen, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Beraberliğin iki takım içinde adil sonuç olduğunu belirten Erkmen, “Beraberlik hem bizim hem de Ankaragücü açısından maçın hakkıydı. İlk yarıda ölü top organizasyonlarının dönüşünde hızlı oyuncularının da etkisiyle iki tane pozisyon buldular. Ancak genel olarak ilk yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Hem biz hem onlar pozisyon üretemedi. Uzun süredir oynamayan Koita değişikliğiyle hamle yaptık. Hamlenin sonucunda golü bulduk. Golden sonra 10 dakikada 2 net pozisyonumuz var. Geçtiğimiz hafta da 80’den sonra gol yedik. Bugün de konsantrasyon eksiliğinden dolayı rakibimiz golü buldu. Golden sonra maçı kazanabilirlerdi. Ankaragücü’ne başarılar diliyorum. 2-3 hafta öncesinde oynayan oyunculardan Ben Ouannes cezalıydı. Sadık, Eysseric, Hajradinovic ve Bahoken sakattı. 5 oyuncudan faydalanamadık. Yerine oynayan oyuncularımızı kutluyorum. Salı günü kupa maçı var. Kupa sonrası bay geçeceğiz. Hazırlıklarımızı yapacağız. Kasımpaşa şu an 15 puanda. Biz geldiğimizde puanımız yoktu. Daha fazla almak isterdik” diye konuştu. (DHA)



