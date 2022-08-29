Süper Lig 'de Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray 7 puanla 6. sırada yer aldı. Aynı puandaki Trabzonspor onu takip eti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Necati Ateş, TRT Spor'da Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.

İŞTE NECATİ ATEŞ'İN YORUMLARI:

"Beklediğimizin çok altında oyun oldu. İki takım kazandıkları toplarla tempoyu yükseltmeye çalıştı. Galatasaray geçen sezonun şampiyonu karşısında bulabileceği pozisyonları buldu. 4 tane yüzde 100'lük gol pozisyonu var."

"YAKALADIĞINI ATACAKSIN"

"Yakaladığın pozisyonları gol yapacaksın. 4 haftada 2 golün var hala. Çok iyi bir oyun oynadıklarını söyleyelim. Arayan, isteyen bir takım görüntüsü var evet, ama bu oyun Galatasaray adına yeterli değil"

"SEFEROVİC BU OYUN TARZI İLE DEVAM EDERSE...'

"Eğer Seferovic bu oyun tarzıyla devam ederse, sırtı dönük şekilde oynarsan eğer ondan faydalanamazsınız. Ona yaklaşmanız lazım. Seferovic biraz yıprattı yordu, Gomis sonra girdi. Eğer Kerem ve Yunus orta yapmazsa, kenardan kestiğin topta oraya Seferovic'in yanına yaklaşmazsa kimse, işi çok zor olur Galatasaray'ın"

"KEREM ÇOK YETERSİZDİ"

"Galatasaray daha kompakt oynamalı. Hızlı çıkamazlarsa hücuma daha da zorlanacaklar. Oyuncusunu arayan bir Galatasaray var hala. Kerem çok yetersizdi, bir pozisyon yakaladı atsa bambaşka bir Kerem olarak yeniden yükselecek. Aynı şekilde Yunus da oyununu yukarı çekmek zorunda. Mertens, Yunus, Kerem uyumu veya Seferovic, Mertens ve arkasındakilerin uyumu henüz oturmuş değil"

"SADECE 1 GOL YEDİ"

"Galatasaray 4 haftada 2 gol attı evet ama 1 gol yedi, bunu da unutmamak lazım. O da bireysel hatadan gelen bir golcü. Üretmek anlamında deplasmanda bu kadar üretmek kolay değil, geçen senenin şampiyonuna karşı."

"MERTENS DAHA İYİ OLURSA..."

"Seferovic'in tepkisi sahada istediklerini yapamamasından dolayı. Seferovic'in kalitesinden kimsenin şüphesi yok. Bazen yanına bir oyuncu geliyor, uyum olmuyor. Olabiliyor böyle şeyler. Mertens fizik olarak daha da iyi olursa Seferovic'i daha yukarı çekecektir. Gomis'i de. Torreira da Oliveira da forma girecek. Bu kadroda daha forma girecek isimler var. Bu yeni kurulmuş bir takım"