Sarı-kırmızılı takımın eski antrenörü Necati Ateş, Galatasaray 'ın Kayserispor'a mağlup olduğu maçı TRT Spor'da değerlendirdi. Ateş; Kerem, Yunus, Icardi gibi eleştirirken Kayseri ile ilgili iddiada bulundu.





'KAYSERİ İLK YARIDA 3'Ü BULABİLİRDİ'

'Mertens'le oynarsan ondan ofansif anlamda iş beklersin. O kanatta yardımcı olmazsa Ramazan ve Onur sürekli zorlar, goller de öyle geldi. Çağdaş hocayı ve Kayseri'yi tebrik etmek lazım. Oraya yıktılar topları. 3'ü de bulabilirlerdi ilk yarıda. Sadece geçişlerde top kaptırdılar hataları oldu. Muhteşem oynadılar ve hak etti Kayserispor'

'SAHADA İSYAN ETMEZSEN KAZANAMAZSIN'

'İnanılmaz bir gol buldular Onur'la. Ligin en iyi sağ beklerindendi Onur, bu sene de çok iyi gidiyor. Galatasaray hiç formda değildi. Sahada isyan etmezsen, ikili mücadele etmezsen, pozisyon üretmezsen şut atmazsan kazanamazsın.'

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'MENSAH BÖYLE OYNARSA...'

'Mensah muhteşem top oynadı, bu performansını sergilerse büyük takım denemesi olabilir yine. Çaprazları koptu ve döndü yeniden. Çağdaş hocayı bu maçın özelinde sadece Mensah'ı oyundan çıkardığı için eleştirebiliriz. Oynamaya çalışan, geriden oyun kuran iyi bir takım Kayserispor. İç sahada özellikle transfer de gelmediği için birbirlerini iyi tanıyorlar.'

'30. SANİYEDEKİ ŞUT DIŞINDA ICARDI YOKTU'

'Galatasaray oyununu aramaktan vazgeçmeli artık. Doğru 11'ini bulmalı. Çok fazla oyuncu alındıktan sonra hangisi oynayacak diye sıkıntı yaşarsın. Icardi, Seferovic, Gomis. Oynamayan Gomis sana 9 puan kazandırdı attığı gollerle. Seferovic ritmini bulamadı, Icardi Arjantin'e gitti ne olduğu belli değil. 30. saniyede şu attı onun dışında yoktu Icardi.'

'TORREIRA VE MIDTSJÖ OYUNDA YOKTU'

'Torreira ikili mücadele kazanır dedik, o da sahada yoktu. Midtsjö de yoktu. Mata, Icardi, Mertens, Yunus ikili mücadele kazanır beklentisi olacak oyuncular yok ki sahada, nasıl olacak peki mücadele?'

'İSYAN ETMEZSEN KALİTEN ÇIKMIYOR'

'Sahanın içinden geldik, mutfağından geldik o kokuyu biliriz. Arkadaşını uyandırmazsan isyan etmezsen kaliten çıkmıyor ortaya. Büyük takım olman anlam ifade etmiyor. Rakip senden daha çok konup mücadele ediyorsa kaliteni ortaya çıkaramazsın.'

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'KENARDA HOCANA CEKET ATTIRIYORSUN!'

'Maçlardan sonra uyumadık sabahlara kadar, bu kadar kolay bu iş diyorlar ya hep bizlere öyle o kadar da kolay değil. Arkadaşını salla biraz, isyanı kenarda hoca yapıyor. Hocana ceket attırıyorsun kenarda.'

'YUNUS KENDİNİ KONTROL ET'

'Sadece Kerem değil, Yunus sen de check et kendini. A Milli takım oyuncususun sen artık. Twitter da sürekli maaşıyla ilgili konuşuluyor ama sen sahada gerekeni yapmazsan bekleneni vermezsen olmaz, yarın öbür gün terse dönüyor olay.'

'GOL OLSA HER ŞEY DEĞİŞİRDİ'

'Başkanlar daha ne yapsın. Fenerbahçe , Galatasaray, Trabzonspor Beşiktaş başkanları takımlara katkılar veriyor. Oyna, mücadele et, direkten dönsün dışarı çıksın önemli değil ama oyna. Kötü başladığın bir maç, Icardi'nin 30. saniyede öyle bir pozisyonu var ki, geçirse gol olsa bambaşka olacak maç veya penaltı olsa her şey değişecek. Futbol böyle güzel bir oyun. Kötü oyunu birden tek pozisyonla lehine çevirebiliyorsun ama yapamazsan karşı reaksiyon veren takım Kayserispor kazanmış oluyor.'