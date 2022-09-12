Spor Toto Süper Lig 'in 6'ncı haftasında Galatasaray , Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele sarı-kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galatasaray'ın eski oyuncusu ve antrenörü Necati Ateş, TRT Spor'da müsabakayı yorumladı. Necati Ateş, sarı-kırmızılıların yeni transferinin performansı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"GALATASARAY ÇOK POZİSYON YAKALADI"

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında sahadan daha farklı bir skorla ayrılabileceğinin altını çizen Necati Ateş, "3-2 bitti maç ama baktığımız zaman Galatasaray çok pozisyon yakaladı. Özellikle ilk yarı maçın 1-1 bitmesi bana çok garip geldi. Oyunu karşı yarıya yıkan bir Galatasaray ve hoş geldin Kerem diyorum ben" diye konuştu.









"ÇOK İYİ OYUN VARDI"

Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa müsabakasındaki performansını değerlendiren Necati Ateş, "İlk yarı ve ikinci yarı, siyahla beyaz gibi bir oyun Kerem'den. İlk yarı oyundan çıkarsa kimse 'niye çıkardın' demeyecek ama özgüven yaptığı bir koşu, Oliveira'nın müthiş pası, inanılmaz... Kerem Aktürkoğlu'nun golü atması özgüven kazandırdı Kerem'e. Bu arada Kerem Aktürkoğlu, 50 dakikada bekledi golü atmak için. 35'inci saniyede Kerem Aktürkoğlu o topu beklemediği için... Bugün gerçekten çok iyi bir oyun vardı Galatasaray adına" ifadelerini kullandı.

"EMİN BAYRAM ADINA MUTLU OLDUM"

Galatasaray'da bir tek Dries Mertens'in oyun içerisine fazla giremediğini ifade eden Necati Ateş, "Bireysel performanslarda Sacha Boey yine bildiğimiz gibi, Emin Bayram adına çok mutlu oldum. Golde belki hatası vardı ama maçın her dakikasında çok ciddi müdahaleler etti. 19 yaşındaki bir genç oyuncudan bahsediyoruz. Bugün oyununun içerisinde bir tek Mertens giremedi. Torreira çok ciddi müdahalelerde bulundu. Yunus Akgün'ün çok daha net pozisyonları vardı. Gomis çok etkiliydi. Çok iyi bir takım oyunu vardı bunun karşılığında 3-2 olduktan sonra 4 tane net gol pozisyonu var. Muslera 2 tane çok iyi top çıkardı. Sürekli oyunu oynuyor Galatasaray ama Muslera bugün hiç dalmadı. Bugün Galatasaray her noktasında hak etti galibiyeti. Bu maçın 3-2 bitmesi Kasımpaşa adına büyük bir... Çok daha sıkıntılı bir skor çıkabilirdi. Geçen haftanının enerjisi bu haftaya yansımış" dedi.

"KEREM'İ KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

"Mata ve Icardi'nin tribünde olması ayrı bir motivasyon oluşturmuş olabilir mi" sorusuna Necati Ateş, "Juan Mata ve Mauro Icardi'nin bir etkisi olduğunu düşünmüyorum ama Kerem Aktürkoğlu'nu kazanmak çok önemliydi. Galatasaray ve Milli Takım için çok önemliydi" cevabını verdi.

"YUSUF DEMİR BENİ HEYECANLANDIRDI"

Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir hakkında konuşan Necati Ateş, "Yusuf Demir topu ayağına aldığı zaman neler yapabildiğini gösterdi. Gerçekten çok heyecanlandırdı beni. 19 yaşında. Transferlerin gelmesi içerideki oyuncuların performansını yukarıya çıkardı" açıklamasını yaptı.







